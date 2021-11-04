Украину могут исключить из "зеленого" списка ЕС из-за ситуации с COVID-19: журналист назвал сроки

В пятницу, 5 ноября, послы Европейского Союза могут принять решение об исключении Украины из рекомендованного ЕС "зеленого" списка безопасных стран. Само исключение должно произойти на следующей неделе.

Об этом сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, ссылаясь на собственные источники. Причина такого возможного решения – стремительное увеличение количества новых больных коронавирусом в стране.

Украину добавили в "зеленый" список в середине июля.

В случае если Евросоюз примет решение исключить Украину из списка COVID-безопасных стран, это не отменит безвиз. Решение повлечет за собой лишь временные ограничения на туристические поездки для противодействия распространению коронавируса.

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Его могут пересмотреть при следующем обновлении списка в случае, если эпидемическая ситуация в нашей стране улучшится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у украинцев могут возникнуть трудности с въездом в европейские страны, если Евросоюз исключит наше государство из "зеленого" списка из-за ситуации с коронавирусом. Но о тотальном закрытии границ, вероятно, речь не будет идти.