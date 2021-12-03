Украинцы сгенерировали в "Дії" 11 млн COVID-сертификатов: в Минцифры напомнили, как получить документ. Видео

С начала запуска кампании по вакцинации против COVID-19 в мобильное приложение "Дія" свой сертификат о полученной прививке сгенерировали 11 миллионов украинцев. Именно это приложение позволит всем гражданам, прошедшим полный курс иммунизации, получить анонсированную президентом Владимиром Зеленским 1 тысячу гривень.

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Facebook. Он также напомнил всем, кто еще не успел цифровизировать документ о вакцинации, как это сделать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Федорова, автоматическое генерирование COVID-19 происходит всего в нескольких "кликах" в смартфоне:

загрузите приложение "Дія" и пройдите авторизацию удобным для вас способом;

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выберите в приложении функцию "Добавить документ", расположенную на главном экране и там выделите галочкой "COVID-сертификат";

одобрите разрешение о передаче медицинских данных.

"В случае, если ваш домашний врач корректно заполнил информацию о вакцинации в медицинскую электронную систему, ваш документ подгрузится в приложение в считанные секунды", – указал министр.

"Мы постоянно работаем над улучшением удобства услуги. Если вы уже вакцинировались, но еще не получили COVID-сертификат в Дії, самое время это сделать. Сейчас получить сертификат в приложении можно и с ID-картой, и с паспортом-книжечкой. Нужно только авторизироваться через BankID", — подчеркнул глава Минцифры.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, не успела полноценно заработать президентская программа по выплате 1000 гривень на получение услуг в сферах бизнеса, которые наиболее пострадали в условиях карантина, как в Украине начала работать мошенническая схема.