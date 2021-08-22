Украинцы пожаловались на проблемы с COVID-сертификатом в Дії: что известно

В украинцев возникают трудности с получением COVID-сертификатов в Дії, хотя им обещали, что документы будут сразу доступны в обновленной версии приложения. Чаще всего людям не удается пройти фото-верификацию.

Реакциями на неудачные попытки получить COVID-сертификаты граждане делятся в Facebook. Некоторые из них в отчаянии, ведь после сделанных двух прививок Дія утверждает – сертификат не найден.

Доступ к сертификатам открылся после того, как в PlayMarket и AppStore появилась обновленная версия приложения. В электронном варианте украинцам обещали два документа: внутренний и международный. Однако на практике гражданам трудно получить хоть что-то, ведь верификация не происходит и приложение не узнает людей.

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"Генерирование ковид-сертификата в Дії – это тест на жизненную стойкость и самоидентификацию. Тебе миллион раз дадут задание "поверните голову вправо", "верните влево", "поклипайте", а потом еще тысячу скажут, что ты – это на самом деле не ты" , – пишет гражданка.

И такая проблема не единичная. Десятки граждан жалуются на то, что им выбивает ошибку. Люди пытаются удалять и загружать приложение снова, но результат не улучшается.

"Развлекаемся с коллегами уже час – пока ни одному не удалось", – пишет о неудачной попытке Ирина Немирович.

Если все же удалось подтвердить личность, то это не значит, что дальше все пройдет успешно. Некоторым гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса, Дія говорит, что на самом деле прививок нету, не будет и сертификата.

Некоторым украинцам Дія все же пошла на встречу и они получили COVID-сертификаты. Среди плюсов называют то, что не надо с собой носить бумажку. Однако желаемый документ дался им не сразу, некоторые радуются, что загрузить его удалось с 25 попытки.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, как получить COVID-сертификат в Дії и сколько он будет действовать. По словам министра Михаила Федорова, внутренний вариант документа создан на случай, если в Украине снова ужесточат карантинные мероприятия из-за коронавируса.