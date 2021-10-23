Украинцы массово вакцинируются, в очередях – ад и хаос: нардеп указал на прокол в организации процесса. Фото

Украинцы массово ринулись вакцинироваться против коронавируса, из-за чего в пунктах прививок образовались большие очереди. Ждать приходится более пяти часов.

Об этом сообщил народный депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев на своей странице в Facebook в субботу, 23 октября. Он опубликовал фото пункта прививок в одном из торговых центров в Киеве.

По его словам, чтобы получить вакцину от COVID-19 в пункте образовались две очереди. Первая – из тех, кто записался через приложенияHelsi, а вторая – из тех, кто не записывался и ждал до последнего.

Видео дня

При этом в Министерстве здравоохранения обязали вакцинировать всех, однако не объяснили персоналу, как организовать микс из обеих категорий, сообщил нардеп.

"В результате – хаос. Очередь без всякой социальной дистанции, все уставшие, злобно шутят, возмущены", – рассказал Арьев.

По его словам, те, кто записались, ждут 5-6 часов от указанного в Helsi времени. Незаписанные так же. При этом, как отметил нардеп, еще несколько недель назад в тех же пунктах было пусто.

"А теперь, на пороге красной зоны, всех клюнул жареный кугут. Но, несмотря ни на что, с сегодняшнего дня имею наконец обе инъекции. И вам советую тоже позаботиться о себе", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, за пятницу, 22 октября, в больницы в Украине было госпитализировано рекордное количество пациентов с коронавирусной болезнью с начала пандемии. Речь идет про 5 927 человек. Из них 93,7% (5 575 пациентов) не вакцинированные.