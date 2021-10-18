Украинцы 4 часа не могли вылететь из Египта из-за пассажирки с положительным ПЦР-тестом: разгорелся скандал

Самолет авиакомпании SkyUp PQ8502 рейсом Хургада – Киев 15 октября застрял в египетском аэропорту из-за пассажирки с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. С соответствующей справкой она прилетела из Запорожья, однако дальше тамбура служба безопасности ее не пустила.

Египтяне требовали от авиакомпании посадить женщину на самолет в Украину. Историю в своем Twitter рассказал блогер с ником Eric Hurtmann, который тоже летел тем рейсом.

Он отметил, что все пассажиры самолета уже заняли свои места, вылет должен был состояться в 14:25, однако экипаж тянул время, объясняя, что у кого-то из пассажиров проблемы с документами и его не могут взять на борт. По словам блогера, все в самолете понимали, что это неправда. Позже причину таки сообщили.

Видео дня

"К микрофону становится главная бортпроводница и объясняет... самолет прибыл из Запорожья, на борту была женщина с семьей, на выходе из самолета показала египтянам положительный ПЦР-тест на ковид (премия Дарвина), ее с таким тестом пропустил на борт аэропорт Запорожье", – возмутился Hurtmann.

На территорию терминала ее не пустили, более того, египтяне поставили ультиматум командиру экипажа – самолет не взлетит, пока женщину не заберут в Украину. Протоколов по действиям в такой ситуации не было. Ни консул, ни украинский МИД никакой помощи не предоставили.

"Командир предлагает создать в хвосте самолета безопасную зону из шести мест. Заклеить ее пленкой, на женщину надеть в спецкостюм и так вернуть на родину. Но мест нет, а в отсек для проводников он не имеет права ее расположить", – описал ситуацию пассажир самолета.

По его словам, большинство людей не хотели, чтобы женщина находилась в салоне, и место никто не уступал.

"Самолет 4 часа стоит, за бортом уже темно. Группа активистов, которые не хотят заразиться, преимущественно крепкие мужчины, перекрывают оба входа в самолет. Командир вызывает полицию и египетского медика", – отметил Hurtmann.

В то же время он отметил, что авиакомпания даже в такой форс-мажорной ситуации не предоставила пассажирам еду, а воду раздали только через 4 часа пребывания в самолете. Чай в пакетиках и кофе – только за деньги. Блогер отметил, что некоторым людям от голода уже было плохо.

В конце концов SkyUp предложила четырем пассажирам остаться еще на сутки в одном из отелей за счет компании. Согласились на продление отпуска четверо девушек, кроме того, авиакомпания сделала им бонус.

"Тетю одевают в костюм химзащиты, оклеивают пленкой карантинные места и сажают кандидата на премию Дарвина. Самолет взлетает", – рассказал блогер, чем закончилась ситуация.

"Выводы об украинцах – большинство готово было оставить соотечественницу на чужбине, поэтому рассчитывайте только на себя. Мужчины иногда ведут себя, как мудаки", – подытожил Hurtmann.

Как сообщал OBOZREVATEL:

летом этого года в международном аэропорту "Борисполь" был задержан вылет рейса в Турцию. Пассажиры ждали посадки на рейс около десяти часов, авиакомпания Pegasus Airlines причины переноса рейса не назвала.