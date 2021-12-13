Украинцев начнут вакцинировать третьей дозой от COVID-19: Ляшко назвал сроки

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о приказе Минздрава №2770.

Об этом сообщили на сайте ведомства в понедельник, 13 декабря. Как говорится в сообщении, речь идет именно о дополнительной дозе, а не о бустерной вакцинации всего населения.

Получить дополнительную дозу рекомендуется:

людям с ВИЧ-инфекцией;

онкологией;

после трансплантации органов;

лицам, проходящим иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;

лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

На брифинге по ситуации с распространением COVID-19, который транслировался на странице Минздрава в Facebook, Ляшко подчеркнул, что необходимость третьей дозы вакцины у людей с ослабленным иммунитетом вызвана тем, что на первые две дозы препарата организм не формирует достаточную защиту от коронавирусной болезни.

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"Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19. Однако хочу отметить, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной. Дополнительная доза вводится с целью лучшей защиты лиц, которые по состоянию своего здоровья, например иммуноскомпрометированные люди, получают ниже эффективность вакцин в сравнении с вакцинацией в общей популяции", – сказал Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине у сотни тысяч доз вакцин против COVID-19 производства AstraZeneca истек срок годности. Сейчас точное количество испорченного препарата неизвестно, но речь идет как минимум о 500 тысячах доз.

Ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко говорил, что в Украине, демонстрирующей сравнительно невысокие темпы вакцинации населения против коронавируса, могли бы ввести обязательные прививки для всех взрослых. Но только в случае сильных вспышек инфекции и учитывая все аспекты такого решения.

Напомним, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что Украина в нынешнюю волну COVID-19 теряет больше людей, чем Россия, США и Индия вместе взятые. По его словам, к таким последствиям привела плохая подготовка власти к волне коронавируса и провал кампании по вакцинации населения.