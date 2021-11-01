Эпидемиолог назвала одно из критических направлений в борьбе с коронавирусом в Украине
На сегодняшний день украинцы получают слишком много информации о коронавирусе из разных источников. Эту информационную нагрузку следует уменьшить.
О текущей ситуации с COVID-19 должны уведомлять отдельные должностные лица ежедневно. Такое предложение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучила доктор медицинских наук, профессор, эпидемиолог Наталья Виноград (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).
"Прекращаем излишнюю информационную перегрузку населения. По-моему, в течение двух лет это одно из критических направлений. Кому-то выгодно, чтобы люди постоянно нервничали, имели разнонаправленную информацию", – отметила она.
В этом контексте медик провела параллель с информированием граждан Украины о событиях в зоне боевых действий на востоке страны.
"Вы слышали, чтобы о событиях на фронте кто-то больше говорил, чем ответственное лицо – сколько раненых, убитых, сколько обстрелов? Нет. Так же должно быть и здесь", – подчеркнула Виноград.
"У нас тоже война, только биологическая. Есть один человек, который имеет право озвучивать, который предоставляет нужную информацию каждый день. И каждый день в соответствии с определенной территорией и группами населения мы должны включать адекватность в наших мероприятиях и моделировать – это закрыть, это запретить, за этим следить", – подытожила эпидемиолог.
Как писал OBOZREVATEL, видеохостинг YouTube будет блокировать видеоролики, содержащие недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. Таким образом, компания пытается бороться с дезинформацией.
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