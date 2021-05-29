Украинцам разрешат не сдавать тест на COVID-19 после возвращения из Турции

В Украине планируют отменить обязательные тесты на выявление коронавируса для людей, которые возвращаются из Турции. Конкретные даты не определили.

Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, это будет зеркальный ответ на решение Турции относительно украинских туристов.

"Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результатов ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ: те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", – сказал Ляшко.

По его словам, также в Украине хотят пересмотреть критерии для стран, из которых можно без ограничений въезжать в Евросоюз.

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Напомним, в Турции изменили систему "все включено". Гости турецких отелей больше не будут накладывать себе еду в ресторанах. Это сделают за них специальные официанты.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как безопасно съездить в Турцию и не заболеть COVID-19. Все это возможно благодаря введенной в стране еще в июне прошлого года программы "Сертификат безопасного туризма" ( "Safe Tourism Certification").