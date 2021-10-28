Украинцам начнут делать бустерные прививки: кому они нужны и что об этом думают врачи

На фоне рекордной заболеваемости коронавирусом во многих странах уже началась бустерная вакцинация населения. В Украине такую возможность тоже рассматривают, но получить дополнительные прививки смогут не все.

Кому и когда может понадобиться ревакцинация и что об этом думают врачи, узнавал OBOZREVATEL.

В Украине ситуация с коронавирусом критическая. С начала сентября количество заболевших и госпитализированных стремительно растет – если еще в июне врачи фиксировали по 500-700 новых случаев ежедневно, то теперь показатель перевалил за 22 тысячи. Летальность тоже стремительно увеличилась, в сутки фиксируют около 700 смертей.

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Одна из причин новой вспышки эпидемии – активная мутация коронавируса. Дельта-штамм, который уже зафиксировали в нашей стране, отличается большей заразностью и меньшей восприимчивостью к вакцинам.

К тому же, с течением времени количество антител после прививок снижается, и организм человека вновь нуждается в дополнительной защите. К слову, именно поэтому нужно придерживаться противоэпидемиологических мер и носить маски в людных местах.

По этой причине в Украине, как и во многих других странах, заговорили о дополнительной вакцинации. Бустерные прививки применяют не только от коронавируса, но и против многих других болезней. К примеру, сделанную в далеком детстве прививку от дифтерии придется повторить после 18 лет. Это необходимо, чтобы продлить действие препарата: так он сможет защитить организм еще на долгие годы.

Бустерные прививки в Украине начнут делать в ноябре. Дополнительную вакцинацию Минздрав рекомендует провести медикам и сотрудникам домов престарелых, а также других заведений интернатного типа.

"Что касается ревакцинации через шесть месяцев после полного курса, то мы пока не принимали решение о рекомендации универсальной ревакцинации всем", – сказал Федор Лапий, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

Он отметил, что в целом вторые прививки от коронавируса украинцы начали получать с середины мая, поэтому бустерные дозы можно будет получить уже с ноября. Кроме того, группа экспертов, которую возглавляет Лапий, будет рекомендовать введение третьей дозы препарата для украинцев с ослабленным иммунитетом.

Речь идет о:

пациентах с онкологическими заболеваниями;

ВИЧ-инфицированных;

людях, принимающих препараты, которые подавляют иммунный ответ.

"Если говорить в деталях, то вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили массивную трансплантацию органов, постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния – первичные или приобретенные", – пояснил главный санврач Игорь Кузин.

Для бустерной вакцинации будут использовать препараты, которые ранее были разрешены для комбинирования. К примеру, в Украине сейчас разрешено сочетание двух мРНК-вакцин или векторных препаратов с мРНК: Moderna может быть замещена на вторую дозу Pfizer или наоборот, AstraZeneca тоже можно заменять мРНК-вакциной для второй прививки.

Среди специалистов мнения на этот счет разделились – одни считают, что бустерная вакцинация необходима, другие же не видят в ней смысла, пока в Украине не будут привиты все группы риска.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская отметила, что дополнительная доза нужна только тем людям, которые имеют иммунодефицит. По ее словам, в отношении здоровых людей достоверных данных о пользе бустера нет.

"Я согласна с международными рекомендациями, что бустерная прививка нужна лицам с иммунодефицитными состояниями. Только нужно понимать, что это такое. Часто у нас говорят: вот у нас насморк, это иммунодефицит. Нет, это не так. Иммунодефицит – это, как правило, когда онкологическая болезнь или другие тяжелые заболевания, когда у организма слабая выработка антител", – пояснила Голубовская.

Она добавила, что в мире существуют авторитетные статьи, где указано, что дополнительная прививка противопоказана молодым людям и скорее несет вред, чем защиту. При этом врач подчеркнула, что подход к решению проблемы заболеваемости COVID-19 может меняться по мере мутации самого вируса и возникновения новых штаммов.

А врач-эпидемиолог Андрей Александрин скептически относится к идее дополнительной вакцинации. Он отмечает, что нецелесообразно раскидываться вакциной до тех пор, пока мы не охватим группы риска.

"Зачем переходить на третью дозу, если мы еще не вакцинировали те группы риска, которые нам сейчас дают рекордную заболеваемость и смертность более 700 человек в день. И это на самом деле не конец, а только начало. В результате мы можем войти в так называемое вакцинальное пике. В тех странах, где уже охват по 70-80 процентов, это имеет смысл. В нашей стране логики я не вижу", – подчеркнул специалист.

Такого же мнения придерживается директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комисаренко, который заявил, что третью дозу следует предлагать прежде всего людям пожилого возраста.

"Дело в том, что есть такой процесс старения иммунной системы. И поэтому во всем мире если и предлагают третью дозу, то ее предлагают людям пожилого возраста, после 70 лет. У нас почему-то это не предлагается", – считает ученый.

Первым в мире прививать население третьей дозой вакцины от COVID-19 начал Израиль. Бустеры получают пожилые и люди со слабым иммунитетом – уже 58% населения (3,9 млн). Что касается полного курса вакцинации, то по две прививки сделали уже 65%, включая детей от 12 лет. При этом в первую очередь иммунизация охватила пожилые категории граждан – до 80%.

В конце сентября вакцинация бустерной дозой стартовала в США. Прививку препаратом Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson предлагают пожилым людям и другим группам уязвимых американцев. Дополнительный укол можно получить только спустя шесть месяцев после последней прививки.

В Чехии с 20 сентября началась регистрация на третью прививку от коронавируса. Получить ее могут все желающие, если две предыдущие прививки были сделаны более восьми месяцев назад. Но приоритет отдадут пожилым людям старше 60 лет и представителям уязвимых групп. Для ревакцинации используют препараты от Pfizer и Moderna.

В Италии бустерную вакцину могут получить люди с ослабленным иммунитетом, пациенты с онкологическими заболеваниями и перенесшие трансплантацию органов. В будущем власти хотят расширить это список – туда также попадут граждане в возрасте от 80 лет, жители домов престарелых и медицинские работники. Им рекомендуют делать третью прививку через шесть месяцев после второй дозы.

В Латвии с октября предлагают подкрепляющую дозу пожилым людям старше 65 лет, а в Чили решили ревакцинировать всех, кто был привит препаратом Sinovac, после того, как исследование показало, что его эффективность снизилась с 67% в период с февраля по апрель до 58,5% после повторного измерения в начале июля.