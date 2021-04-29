Украинцам напомнили, как вести себя в случае диагностирования COVID-19

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус – симптомы

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецький подчеркнул, что пандемия коронавируса в Украине и мире полностью не отступила. Поэтому важно знать, как себя вести в случае подтверждения диагноза COVID-19.

Пошаговые действия, опираясь на собственный опыт, он описал на странице в Facebook. Медик подчеркнул, что кому-то его руководство может спасти жизнь или сэкономить нервы, а коллегам – снизить нагрузку в разъяснении всех деталей относительно болезни и ее лечения.

Как вести себя в случае диагностирования коронавируса:

  • сбивать температуру с первого дня заболевания;

  • вовремя сделать тест (ПЦР или антиген на COVID-19) – это поможет понимать четко, что имеете не простуду или другое заболевание, потому что именно так большинство думает в первые дни, это также остановит инфицированного от общения с теми, кто не болел;

  • если узнали, что у вас подтвердился коронавирус, предупредите знакомых, с которыми тесно контактировали последние пять дней, чтобы они понимали – если у них появится температура, то это может быть начало болезни;

  • если переносите COVID-19 легко, не спешите выходить из дома, особенно на 4-5 день заболевания – холодный воздух не в пользу легким и могут быть осложнения;

  • перестаньте заниматься спортом минимум на месяц (а кто не занимался – лучше и не начинать в этот период);

  • смотрите положительные фильмы и читайте позитивные новости;

  • не распространяющие фейки о лечении коронавируса чудо-лекарствами;

  • не паникуйте – хотя на самом деле это очень трудно, но в панике принимаются не совсем рациональные решения;

  • не спешите делать компьютерную томографию легких с первого дня заболевания;

  • если у вас есть сопутствующие заболевания – будьте на связи с узким специалистом (эндокринолог, ревматолог, невропатолог, гастроэнтеролог, кардиолог);

  • слушайте советов врачей дома, "иначе придется слушаться в больнице";

  • постарайтесь сделать максимум, чтобы не попасть в больницу;

  • не сдавайтесь и не падайте духом – "болезнь убегает от сильных и тех, кто борется";

  • помните, что "супергерои сейчас – это простые врачи в белых халатах, а теперь еще и масках, спецкостюмах и очках, именно медики сейчас также нуждаются в максимальной поддержке, потому что это простые люди, которые тоже болеют";

  • перестаньте писать комментарии о том, что вирус – это фейк (для тех, кто до сих пор так думает);

  • сформируйте домашнюю аптечку, потому что больным бегать по аптеках не комфортно (витамины не являются основными и без них можно обойтись при лечении коронавируса);

  • никто лучше, чем вы сами, о вас не позаботится, поэтому просто будьте готовы отвечать за собственное здоровье, и перестаньте вести нездоровый образ жизни (стоп сигареты, алкоголь, вредная пища);

  • оставайтесь человечными друг к другу и поддерживайте тех, кто в этом нуждается;

  • помните, что никаких эффективных противовирусных лекарств нет, "поэтому не скупайте полаптеки "фуфломицинов", потому что это не работает";

  • за 14 дней вы уже не будете заражать других, а повторный ПЦР-тест делать не нужно;

  • если планируете ехать заграницу возьмите с собой аптечку (ведь там найти лекарство всегда тяжело).

"У коллег могут некоторые пункты не совпадать, это нормально, потому что каждый имеет свой собственный взгляд и опыт", – отметил медик, попросив репост инструкции, ведь "вместе легче преодолеть пандемию".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Тарас Жиравецкий пояснил, что новые штаммы коронавируса в отличие от своего предшественника передаются от больного к здоровому человеку значительно быстрее и так же стремительно после заражения вызывают осложнения. Медик рассказал, что главное в таком случае – начать как можно быстрее лечение и оперативно реагировать на изменения состояния.

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