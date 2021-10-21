Украинские перевозчики взбунтовались из-за новых правил поездок: из Киева не выехали 40% рейсов. Видео

Водители маршрутных межобластных перевозок категорически отказываются выходить на рейсы в связи с введением новых правил Кабинетом министров. Они попросту не понимают, за что их могут оштрафовать на 17 тысяч гривен.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал директор компании-автоперевозчика "Укрпас" Максим Скляренко. Он указал, что это стало поводом для реальной забастовки для водителей, которые отправляются с Центрального автовокзала Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На рейс не вышло почти 40% маршруток. Это удручающие цифры и я вынужден констатировать, что новые правила диктуют необходимость вернуться к тому, чего наша компания боялась со дня ее основания – теневым перевозкам", – указал предприниматель.

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Отметим, что на время эпидемиологической опасности правила пассажирских перевозок между областями приобрели ряд важных правил. Сами сотрудники маршрута и пассажиры обязаны не только соблюдать дистанцию и масочный режим, но и иметь при себе сертификат о получении прививки. В "красной" зоне документ должен подтверждать прохождение полной вакцинации, то есть двух доз, а в областях, где установлен "желтый" уровень опасности, достаточно свидетельства об одной.

Для тех, у кого такого сертификата нет, решение Кабмина позволяет иметь с собой отрицательный результат ПЦР-теста.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ПАО "Укрзалізниця" не позволяет невакцинированным пассажирам садиться на свои поезда. Однако сделать прививку можно оперативно в пунктах, оборудованных прямо на вокзалах.