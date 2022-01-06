Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран: среди них – популярные у туристов

Ольга Липич
Travel
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Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран: среди них – популярные у туристов

Украинские сертификаты вакцинации против коронавирусной болезни признали еще шесть стран мира. Таким образом, общее количество стран, признавших COVID-документы нашего государства, возросло до 60.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Telegram. Речь идет о документах, сгенерированных в приложении государственных услуг Дія.

Так, украинские документы о вакцинации признали еще такие страны:

  • Ливан;

  • Черногория;

  • Тайвань;

  • Уругвай;

  • Тунис;

  • Таиланд.

Это означает, что при пересечении границы этих стран гражданин нашего государства может использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в Дії. Это касается тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел.

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Как отметила замглавы ведомства Мария Карчевич, таким образом больше украинцев смогут путешествовать без ПЦР-тестов и самоизоляции, если эпидемиологическая ситуация в стране позволит это.

В Минздраве также напомнили: в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входит 60 стран мира. В 2020 году состав планируется расширить до 80 государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса украинцы смогут получить новый COVID-сертификат в конце января. К тому времени все получившие бустерную дозу смогут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе вакцинации.

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