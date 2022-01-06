Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран: среди них – популярные у туристов
Украинские сертификаты вакцинации против коронавирусной болезни признали еще шесть стран мира. Таким образом, общее количество стран, признавших COVID-документы нашего государства, возросло до 60.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Telegram. Речь идет о документах, сгенерированных в приложении государственных услуг Дія.
Так, украинские документы о вакцинации признали еще такие страны:
Ливан;
Черногория;
Тайвань;
Уругвай;
Тунис;
Таиланд.
Это означает, что при пересечении границы этих стран гражданин нашего государства может использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в Дії. Это касается тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел.
Как отметила замглавы ведомства Мария Карчевич, таким образом больше украинцев смогут путешествовать без ПЦР-тестов и самоизоляции, если эпидемиологическая ситуация в стране позволит это.
В Минздраве также напомнили: в состав Доверительной сети е-здоровья ЕС входит 60 стран мира. В 2020 году состав планируется расширить до 80 государств.
Как сообщал OBOZREVATEL, привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса украинцы смогут получить новый COVID-сертификат в конце января. К тому времени все получившие бустерную дозу смогут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе вакцинации.
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