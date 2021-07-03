Украинец умер после вакцинации Pfizer: названа причина

Причиной смерти 47-летнего мужчины в Винницкой области, который умер через несколько часов после вакцинации против COVID-19, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Об этом сообщил Департамент здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА в Facebook. Как отмечается в сообщении, признаков анафилаксии, шока и тромбоза нет.

"По данным электронной амбулаторной карты пациента – хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы – причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований", – сказано в сообщении.

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В ОГА отметили, что случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

"Сообщаем, что 2 июля мобильной бригадой было вакцинировано 138 человек, НППИ в настоящее время не зарегистрировано. У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим – состояние удовлетворительное", – рассказали в департаменте.

Прививки вакциной Comirnaty / Pfizer-BioNTech (серия FD0927, срок годности до 30.09.2021 г.) мужчина получил в 13:45. В течение часа он чувствовал себя удовлетворительно, а через 3,5 часа начал жаловаться на тошноту, потерю сознания.

"В 17:02 была вызвана экстренная медицинская помощь, которая в 17:10 прибыла на место и провела реанимационные мероприятия. К сожалению, в 18:02 медики констатировали смерть мужчины", – рассказали в департаменте.

Как сообщал OBOZREVATEL, трагедия произошла 2 июля, о ней сообщили на сайте Минздрава. Как отметил глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО, академик Сергей Комиссаренко случай будет тщательно расследоваться.