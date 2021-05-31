Украине следует позаимствовать интеллект у Израиля, чтобы преодолеть COVID-19, – ученый

Заместителями министра здравоохранения Украины следует назначить специалистов из Израиля. Это поможет значительно уменьшить количество врачебных ошибок и неоправданных смертей от коронавируса.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. "Я бы очень советовал господину Ляшко пригласить на работу заместителями специалистов из Израиля. Позаимствовать интеллект, перенять уровень образования и понимания проблемы. И тогда ошибок и неоправданных смертей будет значительно меньше", – подчеркнул он.

По словам ученого, такая необходимость возникла из-за того, что уровень образования и, соответственно, квалификации медиков в Украине несравненно ниже уровня медиков Израиля.

"Квалификация украинских и израильских медиков, к сожалению, не сравнима. Для этого и решения и результаты борьбы с COVID-19 в Израиле значительно лучше. Их лучше учили, их честно отбирали на работу врачом. Они действительно получили настоящие дипломы мирового уровня", – сказал Досенко.

Видео дня

В этом контексте ученый обратил внимание на "кардинальную проблему" с медицинским образованием в Украине, которая не решается в течение многих лет. В частности, в ситуации эпидемии коронавируса в стране отсутствуют профессиональные эпидемиологи.

"Мы просто выписываем бумажки, которые позволяют работать врачом. У нас нет адекватных специалистов в целых медицинских отраслях. У нас нет эпидемиологов на всю страну. А это, собственно, эпидемия", – констатировал Досенко.

Как писал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль назвал две причины высокой смертности от коронавируса в Украине. Это несоблюдение протоколов лечения и отсутствие уголовной ответственности за ошибки врачей.