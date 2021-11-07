Украина выходит на пик волны COVID-19, но есть угроза новой вспышки: аналитик призвал 'не расслабляться'

В Украине смогли стабилизировать ситуацию с госпитализацией и смертностью от COVID-19, но риск новой "вспышки" пандемии продолжает существовать. Очередной пик заболевания может прийтись на вторую половину ноября.

Об этом во время Zoom-конференции рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Он считает, что пока давать оптимистичные прогнозы для Украины преждевременно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Благодаря тому, что украинцы массово ринулись за прививкой, ситуацию удалось стабилизировать и относительно взять под контроль на самом высоком историческом уровне в нашей стране. Сейчас заметен спад числа тяжелых случаев, когда пациент нуждается в госпитализации и более тяжелых последствий. Однако, чтобы давать оценки, стоит подождать две-три недели, потому что именно в этот период можно спрогнозировать новую "волну" коронавируса", – подчеркнул аналитик.

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