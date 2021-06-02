Украина вернулась на 2 место по смертности от COVID-19 в Европе за сутки

За минувшие сутки, 1 июня, Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса. В стране умерли 163 человека.

Лидером в статистике стала Германия со 168 летальными случаями за сутки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Также много смертей зарегистрировали во Франции – 129, Польше – 111, Италии – 93, Румынии – 41, Испании – 30 и Венгрии – 28. Всего в Европе от COVID-19 за сутки умерли 1332 человека, в мире – 10 344.

Больше всего смертей было в Индии – 3205, Бразилии – 2346 и Аргентине – 640. Украина в мировом рейтинге попала на девятое место. В России за сутки умерли 372 человека.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Всемирная организация здравоохранения одобрила применениевакцины CoronaVac от китайской компании Sinovac. Ею прививают от COVID-19 в Украине.