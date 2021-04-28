Украина прошла пик смертности от коронавируса – НАН

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Смертность от коронавируса в Украине

Ученые Национальной академии наук предположили, что Украина еще в начале апреля прошла пик летальных случаев, связанных с пандемией коронавируса. А сейчас, скорее всего, ситуация с COVID-19 стабилизируется.

Специалисты подчеркнули, что такую предварительную гипотезу позволяют сформировать данные Министерства юстиции. Информация об этом содержится в прогнозе на сайте НАНУ.

Отмечается, что в течение 21-27 апреля количество положительных тестов сократилось на 19%, продолжив падение после снижения на 21% в предыдущую неделю.

Основные эпидемические показатели и их 7-дневные усреднения. Летальные случаи отмечены по правой шкале

Такое снижение, объясняют ученые, является предвестником быстрого сокращения количества новых случаев болезни, которое снизилось за неделю на 14%, повторив темп на прошлой неделе.

Доля новых больных, для которых болезнь имела летальный исход, и динамика наполнения данных о ней

В то же время специалисты добавили, что усредненное за 7 дней ежедневное количество летальных случаев до сих пор остается вблизи максимума, не отступая от него больше, чем на 10%.

Доля новых госпитализированных больных, для которых болезнь имела летальный исход

"Промежуточное обновление данных позволяет сформулировать предварительную гипотезу о том, что пик смертности по всем причинам уже пройден в первой половине апреля", – отметили в НАН.

Количество летальных случаев по дате событий и динамика наполнения данных

Там, в частности, обратили внимание на то, что пик летальных случаев в первой декаде апреля был незначительно выше 400 случаев.

По данным НАН, по состоянию на 27 апреля в Украине среднее количество (за сутки):

  • новых случаев COVID-19 за последнюю неделю – 10 899;

  • новых летальных случаев – 369;

  • положительных ПЦР-тестов – 8960.

Отметим: несмотря на прогнозы НАН, за сутки 27 апреля Украина оказалась на втором месте в Европе по смертности от коронавируса.

Прирост смертей от коронавируса за последние полторы недели

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выявили еще 9590 случаев коронавируса, поэтому на утро 28 апреля их официально подтверждено уже 2 047 838. Кроме этого, COVID-19 забрал еще 441 жизнь (всего умер 43 391 человек). В то же время выздоровели за сутки вдвое больше – 20 062 украинца (всех 1 616 891).

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