Украина осталась на 1 месте по смертности от COVID-19 в Европе за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Смертность от коронавируса в Украине

За минувшие сутки, 13 мая, Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе. В стране скончались 392 человека.

Следом в статистике оказались Польша – 343 умерших, Германия – 267, Италия – 201 и Франция – 131. В России умерли 392 зараженных. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

По состоянию на утро 14 мая по общему количеству смертей с начала пандемии Украина была на восьмом месте среди европейских стран – 47 333 случаев. Рейтинг возглавили Великобритания – 127 651, Италия – 123 745 и Россия – 114 723.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Европе умерли более 1 млн человек, в мире зафиксировали 3,3 млн смертей. Больше всего жизней болезнь унесла в США – 598 тысяч.

Смертность от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине уже летом 2021 года начнут добровольно и бесплатно проводить гражданам тесты на наличие штаммов и антител к коронавирусу. Исследование пройдет в два этапа.

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