Украина обновила правила въезда для иностранцев: все, что нужно знать

Министерство здравоохранения Украины обновило требование к иностранным гражданам, которые намерены в ближайшее время посетить Украину. Отныне главными условиями станут: отрицательный тест на коронавирусную инфекцию или сертификат о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19.

Как пояснили в Минздраве, изменения в правила для въезда были внесены из-за пандемии коронавируса и роста числа случаев заражения, как во всем мире, так и в Украине, в частности. Без выполнения необходимых условий иностранцев грозят не пускать в страну.

Новые требования к иностранцам и лицам без гражданства в обязательном порядке предусматривают полис страхования на случай заболевания коронавирусом, который сможет покрыть расходы, связанные с лечением инфекции и обсервацией. В ведомстве уточнили, что страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине.

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Кроме того, иностранные граждане обязаны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Соответствующий документ должен быть выдан не более чем за 72 часа до пересечения границы. Также, на границе следует показать отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который был получен не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Иностранцы должны иметь при себе:

документ, свидетельствующий о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса препаратами одобренными ВОЗ;

ковид-сертификат, выданный страной, с которым Украина заключила договор о взаимном признании подобных документов.

Кроме того, пребывая на территории Украины, въезжающие обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 впервые была зафиксирована 3 марта 2020 года в Черновцах. Уже 13 марта был зафиксирована первая смерть в результате коронавируса. На 13 августа 2021 в Украине было зафиксировано 2263864 случаев заражения, летальных случаев - 53217.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличивается число больных штаммом коронавируса Дельта. На сегодня таких по официальным данным около 300 человек.