Украина может производить вакцины Pfizer: ученый назвал условие

Чтобы наладить в Украине производство вакцин от коронавируса, в частности, по технологии Pfizer и Biontech, необходимо создать не только "биологический кластер", но и привлечь иностранных специалистов. Украинская медицинская наука не в состоянии реализовать эту задачу собственными силами.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко. "Нам нужно заимствовать мозги, нам нужно заимствовать специалистов, которые действительно имеют опыт производства соответствующих препаратов", – подчеркнул он.

Ученый рассказал о призыве правительства США к фармацевтическим компаниям-производителям вакцин от COVID-19 предоставить в свободный доступ технологии изготовления этих препаратов. Призыв был поддержан концерном Pfizer и Biontech.

"В этом плане я вижу перспективу иметь современное производство разработанной и уже доказанной вакцины, чтобы не нужно было проводить свое клиническое исследование и тратить на это сотни миллионов долларов. Потому что производство РНК-вакцин, а в дальнейшем – РНК-основанных препаратов – это огромная перспектива в медицине. Но по моей информации у нас нет соответствующего производства препаратов такого класса. Украина не производит ни одного РНК-препарата", – заметил Досенко.

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Он заявил, что инициативу правительства о создании специальной лаборатории для создания вакцин "можно приветствовать". Впрочем, ученый заметил, что одной лишь лаборатории мало – нужен интеллектуальный потенциал, специалисты.

"Сами деньги, стены и оборудование лаборатории не создают науку. Нам нужно заимствовать специалистов. В противном случае это будет еще одним музеем с классным оборудованием, который ничего не способен производить", – сказал Досенко.

"Надо признать, что у нас есть нехватка соответствующих специалистов и спокойно искать специалистов, которые умеют это делать. Тогда произойдет определенная "прививка" – и научным мышлением, и высокотехнологичным подходом", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее глава правительства Денис Шмыгаль озвучил график поступления вакцин от коронавируса в Украину. Речь идет о 42 млн доз вакцин.