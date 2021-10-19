Украина может перешагнуть отметку в 20 тыс. новых случаев COVID-19 в сутки: озвучен прогноз

Высокий темп заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине может привести к пиковой отметке 20 тысяч новых случаев за сутки. Уже сейчас к введению в режим "красной" зоны готовят Житомирскую, Луганскую, Сумскую и Харьковскую области.

Об этом на онлайн-брифинге Киевской школы экономики рассказал глава Центра экономики здравоохранения Юрий Ганиченко. Статистика показывает резкие скачки поражения коронавирусом населения Херсонщины, но медицинская система региона пока способна их сдерживать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже пять регионов ушли в "красный" уровень эпидемиологической опасности, и теперь еще четыре области на очереди, потому что показывают предельно критическую динамику", – указал специалист.

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При этом он добавил, что вхождение в "красную" зону способствует обращению граждан за получением прививки. На 18 октября в Украине был побит абсолютный рекорд кампании по вакцинации – 193 тысячи доз. Ганиченко убежден, что эта цифра продолжит расти.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Минздрав назвал полный перечень профессий, которые обязаны сделать прививку от коронавируса COVID-19 и перечислил полный пакет санкций в случае отказа.