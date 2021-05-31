Украина, Молдова и Грузия попросили ЕС облегчить доступ к вакцинам

Украина, Молдова и Грузия обратились к Евросоюзу с просьбой облегчить доступ к вакцинам от коронавируса. Премьер-министры трех стран сделали совместное обращение к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как сообщает пресс-служба МИД Молдовы, главы правительства попросили председателя ЕК включить страны "Восточного партнерства" в механизм ЕС по обмену вакцинами от COVID-19.

"Приветствуя доставку партий вакцины от коронавируса через платформу COVAX и двусторонние каналы, премьеры подчеркнули важность возможности прямых закупок у производителей или стран-партнеров для обеспечения устойчивости и эффективности процесса вакцинации", – отмечено в заявлении.

Также в обращении предложено изучить возможность применения в отношении стран "Восточного партнерства" механизмов поддержки, недавно использовавшихся в случае стран Западных Балкан, которые обеспечат получение достаточного количества доз вакцины от COVID-19 в приемлемые сроки.

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Отметим, что совместное обращение подписано в рамках недавно начатого трехстороннего формата усиленного сотрудничества по европейской интеграции между Украиной, Грузией и Молдавией под названием "Ассоциированное трио".

Как сообщал OBOZREVATEL, по всей Украине вскоре откроют центры вакцинации от коронавируса. Они уже начали работать в Киеве, Одессе и во Львове.