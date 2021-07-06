Украина готова к синхронизации ковид-паспортов, все вопросы – к ЕС, – Кузин

Пока страны Евросоюза не пришли к соглашению о едином образце сертификатов по вакцинации, позволяющие свободно в них путешествовать, Украина приняла решение о так называемой желтой книжке. Этот документ позволит нашим гражданам пересекать границу европейских государств как временная мера.

Об этом в интервью "ТСН" рассказал министр здравоохранения Игорь Кузин. Сейчас Кабмин продолжает работу над тем, чтобы информация по пациентам в электронной системе позволяла генерировать единый цифровой сертификат согласно рекомендациям ЕС.

"Законодательство стран оказалось не совсем готовым, чтобы взаимно признать эти медицинские справки или форматы сертификатов других государств. Сейчас выработан следующий алгоритм. Есть рекомендации ЕС, страны признают перечень переменных или полей вакцинальной сертификата, который позволяет беспрепятственно путешествовать именно Евросоюзом", – заметил Кузин.

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Глава Минздрава добавил, что в дальнейшем такой сертификат украинцы смогут получать через приложение "Дія", а пока в нынешних условиях стоит прибегнуть к временному выходу из положения.

"У нас есть международный сертификат о вакцинации. Это так называемая желтенькая книжечка, утвержденной постановлением Кабмина. Вместе с МИД мы договорились, что любая страна мира признает такой сертификат, если там будут прописаны определенные вещи. Требования к выписке таких сертификатов донесены до врачей. По просьбе пациента семейный врач выдаст бумажную форму справки, которая будет отвечать требованиям, признанными другими государствами", – заключил министр.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о запуске работы тестовых сертификатов вакцинации синхронно с Евросоюзом. Они будут отображаться в мобильном приложении "Дія", а также появится возможность получить документ в бумажном виде, однако для этого придется обращаться к врачу.