Ученый назвал лучшие вакцины против Дельта-штамма

Третья доза вакцины от коронавируса допустима. Вакцины Pfizer и Moderna показали наибольшую эффективность в защите от Дельта-штамма коронавируса.

Чтобы привить в августе 8 миллионов украинцев, темпы вакцинации следует увеличить вдвое. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Можно проводить повторную вакцинацию другой вакциной. После AstraZeneca или CoronaVac можно прививаться – иногда это даже рекомендуется – Moderna или Pfizer. Johnson & Johnson у нас нет, и возможно, это хорошо", – заметил медик. По его словам, последние научные исследования показывают наибольшую эффективность от Дельта-штамма коронавируса двух вакцин – Pfizer и Moderna. "Они лучшего качества".

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При этом он добавил, что для людей, переболевших коронавирусом, "достаточно иметь одну вакцинацию через 3-4 месяца после болезни".

Комиссаренко также прокомментировал анонсированную цель правительства – привить 8 миллионов человек в течение августа. По его мнению, это будет не очень просто, ведь придется прививать вдвое больше людей в день.

"Сейчас мы вакцинируем достаточно много людей, 120-130 тысяч ежедневно. Но чтобы за месяц вакцинировать 8 миллионов человек, ежедневно надо вакцинировать 240-250 тысяч человек, то есть вдвое увеличить темпы", – сказал ученый.

Как писал OBOZREVATEL, вакцины Pfizer и Moderna подорожали на 26% и 13% соответственно. Отныне доза Pfizer будет стоить 19,50 евро, Moderna – 21,5 евро. Такие цены фигурируют в новых контрактах на поставку вакцин в Евросоюз.