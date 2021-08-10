Ученый дал прогноз по развитию пандемии COVID-19: Дельта может стать конечной точкой

Штамм Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции. Поэтому худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади.

Такой прогноз дал британский ученый, профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер. Его статью опубликовали в журнале The Spectator.

Однако он отметил, что новые мутации коронавируса чреваты проблемами, намного опаснее или обходят заработанный иммунитет. Хантер считает, что в мире не получится добиться коллективного иммунитета к COVID-19. Однако баланс между невосприимчивостью и инфекциями найти возможно.

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По словам ученого, исследования показали, что симптомы коронавируса будут постепенно приближаться к симптомам легкой формы заболевания. Например, сейчас штамм Дельта чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, академик НАН Украины Сергей Комисаренко спрогнозировал "взрыв" коронавируса Дельта в Украине уже осенью, в частности, в сентябре или октябре.