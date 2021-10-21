Ученые заявили о неэффективности препарата, который использовался для лечения COVID-19: может вызывать 'побочки'

Интерферон бета-1а оказался бесполезным при лечении COVID-19, а в случаях тяжелой формы заболевания даже опасным для человека. У части пациентов во время лечения ним возникли осложнения, которые требовали искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как сказано в исследовании, опубликованном в издании The Lancet Respiratory Medicine, лечение пациентов с помощью иммуномодулятора интерферон бета-1a не улучшает состояние пациентов с коронавирусной инфекцией. Свои выводы ученые во главе со специалистами из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Национальных институтов здравоохранения США все равно называют "позитивными", так как "это дает понятие, какие медикаменты стоит, а какие не стоит применять в противоковидной терапии".

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К данному заключению ученые пришли в ходе международного медицинского исследования. В нем приняли участие почти тысяча пациентов из 63 больниц США, Мексики, Японии, Сингапура и Южной Кореи. Его участников разделили на две группы: одним давали комбинацию Интерферона бета-1а и противовирусного препарата Ремдесевир, а другим – только Ремдесевир. Последний был использован в качестве активного контроля после того, как было обнаружено, что он был полезнее плацебо для уменьшения времени восстановления после COVID-19.

Выяснилось, что комбинация интеферона и ремдесевира не приносила клинической пользы. Время, в течении которого ковидбольные начинали выздоравливать, как для экспериментальной, так и для контрольной групп, составило пять дней. Улучшение состояния в обеих группах наблюдалось после двух недель терапии.

Более того, во время эксперимента, исследователи прекратили набор в группу тяжелобольных COVID-19, так как заметили, что их состояние во время приема данной комбинации приносит вред. По мнению ученых это связано с тем, что интерферон усиливает воспалительный ответ.

Интерфероны – белки, которые организм выделяет во время вторжения вирусов и ряда бактерий. Сами интерфероны непосредственно на вирус никак не влияют, но взаимодействуют с зараженными клетками, заставляя их подавлять синтез вирусных частиц, активируют белки, способствующие гибели зараженных клеток, и стимулируют сотни генов, играющих роль в защите клетки от вируса. Как правило, интерфероны назначают, когда следует усилить имунный ответ организма.

Известно, что у пожилых людей наиболее остро ощущается нехватка собственного интерферона, что делает их более восприимчивыми к вирусным и бактериальным инфекциям, в том числе к коронавирусной инфекции.

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