Ученые заявили, что COVID-19 может притуплять чувство боли: результаты исследования

Коронавирусная инфекция смогла притупить боль и убрать ее проявление даже в тех случаях, когда не помогали медикаменты. Речь идет об онкобольных, которые заразившись COVID-19 стали испытывать облегчение из-за исчезновения боли.

Соответствующее открытие сделали врачи из университетских больниц Женевы (HUG). Как сказано в исследовании опубликованном в журнале PAIN, специалисты отметили, что ряд пациентов, которые страдали сильными болями из-за онкологического заболевания, перестали чувствовать боль во время острой фазы инфекции.

"Данное открытие подтвердило гипотезу о причинах отсутствия ощущения одышки у значительной части пациентов с тяжелой формой COVID-19. И хотя необходимы дополнительные исследования для ее подтверждения, эти случаи наталкивают на выводы, что заражение SARS -CoV-2 может вызывать атипичные симптомы, возможно, из-за дисфункции нервной системы", – предположили специалисты.

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Они же отметили, что до сих пор предполагалось, что коронавирус только ухудшает хроническую боль и значительно осложняет течение заболевания у раковых больных.

Свои выводы специалисты сделали наблюдая за тремя пациентами в возрасте от 67 до 84 лет с острой болью вызванной онкологическими заболеваниями. Госпитализированные в HUG из-за COVID-19 они заметили уменьшение или даже исчезновение боли вскоре после заражения. Один из пациентов, излечившись от коронавируса, заявил, что к нему боль вернулась.

"И боль и отдышка – это субъективные переживания, возникающие в результате сложных механизмов в подкорке головного мозга. Дисфункция определенной области мозга, из-за прямого воздействия вируса SARS-CoV-2, действительно может быть причиной притупления или даже отсутствия восприятия боли и одышки. Альтернативной гипотезой может быть прямое нарушение функции периферической нервной системы, вызванное SARS-CoV-2", – предположили ученые.

Эксперты подчеркнули, что для подтверждения гипотез необходимы дальнейшие исследования.

"Тем не менее, эта работа может пролить новый свет на механизмы, ответственные за восприятие боли, и в конечном итоге открыть новые возможности для исследований и терапии.

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