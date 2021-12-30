Ученые заявили, что COVID-19 может поражать почки: чем это грозит

Коронавирусная инфекция поражает почки и может способствовать образованию рубцов на тканях. Это в свою очередь, может указывать на то, что функция этого органа в долгосрочной перспективе может быть нарушена.

Как написал Мedical Еxpress, ученые из Рейнско-Вестфальского технического университета в Германии и Университетского медицинского центра имени Радбуда в Нидерландах обнаружили, что у части пациентов, перенесших коронавирус, на почках образовались рубцы. Эксперты допустили, что этот орган страдает от вирусной нагрузки, даже если пациент во время заболевания не жалуется на боли в области поясницы.

Чтобы понять, как коронавирус воздействует на орган, специалисты вырастили в лабораторных условиях почки, называемые органоидами, и заразили их SARS-CoV-2

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"Данные органоиды, созданные из стволовых клеток, содержат много клеток почек", – объяснили специалисты.

В процессе инфицирования выращенного органа исследователи обнаружили его рубцевание и предупредили, что COVID-19 может вызывать фиброз почек.

"Во время этой работы мы нашли кусочек головоломки, показывающей пагубное воздействие вируса на организм", – отметил один из авторов работы Йитске Янсен.

Фиброз почки представляет собой избыточное образование соединительной ткани в почках при отсутствии симптомов их регенерации. Часто данная патология объединяется с какими-либо аутоиммунными процессами в организме.

В свою очередь, фиброзные изменения почки приводят к серьезным последствиям, которые могут привести к нарушению оттока мочи в следствие ненормального расширения чашечек и лоханки, спровоцировать почечную недостаточность.

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