Ученые выявили причины неуязвимости некоторых людей к коронавирусу

Некоторые люди, в организме которых обнаружен повышенный уровень Т-клеток, не заражаются коронавирусом даже несмотря на то, что работают в медучреждениях и подвергаются высокому риску инфицирования. В это же время, их коллеги, находясь в тех же условиях, легко подхватывают болезнь.

Как сказано в исследовании британских ученых под руководством Лео Суодлинга из Университетского колледжа Лондона, опубликованном в журнале Nature, на сегодняшний день более 257 млн человек во всем мире заразились коронавирусом, и уже более пяти млн человек скончались из болезни и осложнений. Однако некоторые люди каким-то образом получили природный иммунитет, который делает заражение COVID-19.

В исследовании отмечено, что ученые изучили 58 человек, которые в период разгара пандемии работали в больницах Лондона и не заразились коронавирусом, даже несмотря на непосредственную близость к источнику заражения.

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"В течение четырех месяцев наблюдения у этих 58 человек не было зафиксировано ни одного положительного ПЦР-теста. У них же не было обнаружено антител. Но в это же время болели многие их коллеги", – сказано в исследовании.

Проанализировав биологические образцы этих людей, ученые выяснили, что у двадцати из них был повышенный уровень Т-клеток, а у девятнадцати человек также отмечался высокий уровень иммунопротеина IFI 27, который называют "типичным ранним сигналом Sars-CoV-2.

"Иммунный белок свидетельствует о заражении, которое почему-то было прервано", – написали исследователи.

Они предположили, что вирус все же проник в организм этих людей, но был побежден иммунитетом прежде, чем причинил какой-либо вред.

"Вероятно Т-клетки в организме устранили белковый кластер вируса, который отвечает за его размножение. Эти устойчивые Т-клетки могли возникнуть при заражении другими коронавирусами – в результате так называемой перекрестной инфекции", – отметили исследователи.

В то же время, Мала Майни, соавтор исследования, заявила, что у ее команды нет прямых доказательств прерванного заражения COVID-19. Однако, по ее словам, время появления вируса в Великобритании хорошо задокументировано, и, вероятно, "не случайно, что повышенное количество Т-клеток было обнаружено в крови участников исследования в то время, когда в больницы Великобритании поступало большое количество пациентов с COVID-19".

Эксперт предположила, что иммунитет выработался у исследуемых медиков из-за того, что они постоянно по роду своей деятельности сталкиваются с респираторными заболеваниями.

Исследователи подчеркнули, что не следует думать, что перенесенная простуда может защитить от заражения вирусом Sars-CoV-2.

"Исследование может помочь в борьбе с коронавирусом, а именно в разработке совершенно нового типа Т-клеточных вакцин от коронавируса", – резюмировал ученый-биомедик Александр Эдвардс.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Emerge объявила о разработке вакцины от коронавируса нового поколения, которая будет создана на основе Т-клеток.