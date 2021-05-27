Ученые выяснили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться годами
Новые исследования показывают, что иммунитет к COVID-19 сохраняется не менее года и может остаться на всю жизнь, усиливаясь со временем, особенно после вакцинации. Полученные данные помогут развеять опасения, что защита от коронавируса будет недолговечной.
Ученые провели несколько исследований, которые в совокупности показывают, что большинству людей, выздоровевших от Covid-19 и впоследствии вакцинировавшихся, не понадобятся так называемые "усилители вакцин", сообщило издание The New York Times. Однако, по словам специалистов, вакцинированные люди, которые никогда не болели коронавирусом, скорее всего, будут нуждаться в повторных прививках, как и те, которые были инфицированы, но у них не выработался устойчивый иммунный ответ.
Оба исследования проводили с людьми, которые излечились от коронавируса около года назад. Согласно одному из них, клетки, которые хранят память о вирусе, находятся в костном мозге и могут вырабатывать антитела, когда это необходимо.
Другое исследование показало, что эти так называемые В-клетки памяти продолжают циркулировать и укрепляться в течение как минимум 12 месяцев после первичного заражения.
"Исследования подтверждают предположение о том, что иммунитет, вызванный инфекцией и вакцинацией против SARS-CoV-2, вероятно, является долговременным", – отметил иммунолог из Пенсильванского университета Скотт Хенслии.
Выводы ученых могут развеять опасения, что иммунитет к коронавирусу временный, как в случае с другими вирусами, которые вызывают простуду. Но эти вирусы значительно мутируют каждые несколько лет. Поэтому причина, по которой люди повторно заражаются COVID-19 может быть больше связана с мутацией штамма, а не с иммунитетом.
Ученые убеждены, что на самом деле В-клетки памяти, которые вырабатываются в ответ на заражение ковидом и усиленные вакцинацией, настолько мощные, что препятствуют даже новым вариантам вируса, а это исключает необходимость в бустерах (усилителях вакцин. – Ред.)
"У людей, которые были инфицированы и вакцинированы, действительно наблюдается потрясающая ответ, потрясающий набор антител, так как их организм продолжает продуцировать собственные антитела", – сказал доктор Нуссенцвейг.
Однако, результат может не касаться защиты, полученной только с помощью вакцин, потому что иммунная память, вероятно, будет организована по-другому после иммунизации по сравнению с памятью после естественной инфекции.
Это значит, что людям, которые не болели COVID-19 и были привиты, в конечном итоге может понадобиться ревакцинация.
Кроме того, необходимость вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом, подтвердило еще одно исследование ученых.
Так, команда доктора Еллебеди получила образцы костного мозга в 19 человек примерно через семь месяцев после заражения. 15 из них имели обнаруженные В-клетки памяти, но 4 человека – нет. Это показывает, что некоторые люди могут производить мало таких клеток или вообще не иметь их.
"Даже если вы заразились, это не значит, что у вас сверхмощная иммунная реакция", – говорит Еллебеди.
Выводы исследования доказывают, что людям, которые выздоровели от COVID-19, все же следует делать прививки.
Напомним, в США заявили о создании нового метода обнаружения тел вируса COVID-19 в организме за секунду. Это кратчайший срок результатов среди тестов, которые сегодня есть в мире.
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Австралии и США разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Отмечается, что она снижает вирусную нагрузку на 99,9%.
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