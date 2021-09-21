Ученые разработали ИИ, способный предсказывать течение COVID-19 и риск смерти

Ученые создали модель искусственного интеллекта, который изучает течение болезни COVID-19 и может прогнозировать летальный исход. Такая модель получила название EXAM.

В разработки ИИ приняли участие ученые и врачи из 20 медучреждений со всего мира. Исследователи изучили данные более 16 тысяч пациентов, пишет Nature Medicine. Среди прочего были изучены рентгеновские фото легких, а также общее состояние здоровья пациентов.

Машинное изучение показало точность в 95%. ИИ две недели изучал личные данные пациентов и смог предсказать необходимый объем кислорода или возможную смерть через сутки после госпитализации.

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Модель прогнозирования также хорошо зарекомендовала себя при прогнозировании потребности в кислороде через 24/72 часа у пациентов как с положительным, так и с отрицательным результатом на COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли препарат, способный уничтожить COVID-19. Медицинский препарат фенофибрат и его активная форма фенофибриновая кислота способны уничтожать коронавирусную инфекцию в клетках человека на 70%.

Также ученые объяснили, как вакцинация от COVID-19 влияет на иммунитет переболевши: после перенесенного коронавируса и двух доз вакцины Pfizer или Moderna иммунная система некоторых людей развивает невероятную способность реагировать на вирус.

Кроме того, ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выявили новый механизм, который способствует заражению клеток человека коронавирусной инфекцией.