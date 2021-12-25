Ученые рассказали, какие маски лучше всего защищают от COVID-19: результаты нового исследования

Эффективность защитной маски для лица зависит не только от материала, из которого она изготовлена, но и от того, насколько хорошо она "сидит". Во время пандемии COVID-19 маски для лица продолжают играть важную роль.

Как сообщил Madical News Today, исследовательская группа из Национального института безопасности и гигиены труда (NIOSH), входящего в состав Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) (США), выяснила, что многослойные лицевые маски, которые плотно прилегают к лицу, лучше защищают от заражения коронавирусом. Ученые считают, что их исследования, проведенные как на людях, так и на манекенах-симуляторах, могут помочь обеспечить лучшую защиту для медицинских работников, пациентов больниц и населения в целом от инфекционных заболеваний.

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Результаты этого исследования опубликованы в American Journal of Infection Control, журнале Ассоциации профессионалов в области инфекционного контроля и эпидемиологии.

Говоря о том, какие же маски для лица являются наиболее эффективными, исследователи отметили, что они имеют ряд характеристик. В частности, они должны:

иметь два или более слоя дышащей ткани, которую можно стирать;

полностью закрывать нос и рот человека;

плотно прилегать к лицу;

в них должна быть вшита проволока.

Медицинское издание отметило, что за последний год появились новые исследования относительно эффективности использования маски для лица в защите человека от коронавируса.

Так, одно исследование предоставило доказательства того, что хирургические маски для лица помогают предотвратить передачу COVID-19 от одного человека к другому. В другом исследовании сказано, что маски для лица могут помочь уменьшить тяжесть течения COVID-19.

В ходе исследования также была изучена эффективность различных масок. Руководитель исследования Франсуаза Блашер, магистр наук, биолог-исследователь из NIOSH, и ее команда заявили, что двухслойные маски с подгонкой по лицу обеспечивают лучшую защиту от вируса SARS-CoV-2.

"Исследование включало измерение количества аэрозольных частиц. Следовало выяснить, какая их часть вырывается наружу, когда вы чихаете или кашляете", – пояснили ученые.

В ходе работы Блашер и ее команда обнаружили, что трехслойная тканевая маска или медицинская маска также состоящая из нескольких слоев обеспечивали лучшую защиту от респираторных аэрозолей. Медицинские маски без каких-либо модификаций блокировали около 42% аэрозольных частиц.

"Однако при одновременном использовании тканевой и медицинской масок эта защита составляла около 91% от аэрозольных частиц", – рассказала Блашер.

Решая, какие типы масок использовать, Блашер и ее команда заявили, что для медицинских работников и широкой общественности важно учитывать фильтрующие свойства материалов, используемых при изготовлении маски для лица, а также ее подгонку под лицо.

"Мы также надеемся разработать модель, которая будет наиболее эффективна в защите от респираторных инфекций", – добавила Блашер.

Как сообщал OBOZREVATEL, мужчина попробовал вместо защитной маски использовать женские трусы.