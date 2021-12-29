Ученые рассказали, как распознать заражение штаммом Омикрон: назван ранний признак болезни

Штамм коронавируса Омикрон может на ранней стадии заболевания проявить себя лишь одним симптомом – болью в горле. Однако это состояние довольно быстро проходит, уступая место другим признакам инфицирования.

Как рассказал Мanchester evening news профессор Тим Спектор, ученый, создавший приложение для отслеживания симптомов Zoe, штамм коронавируса Омикрон ведет себя агрессивно только в первую неделю болезни. Довольно быстро симптоматика идет на спад.

Наиболее острой фазой заболевания, по словам Спектора, является первый день болезни. Тогда человек чувствует себя наиболее плохо. Со временем болезнь начинает отступать, и состояние пациента улучшается с каждым днем.

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Профессор отметил, что при заражении штаммом Омикрон в среднем боль в горле длится два-три дня.

"Если боль в горле не проходит по истечении этого срока, это вряд ли коронавирус", – сказал ученый.

Он отметил, что почти половина людей, заболевших штаммом коронавируса Омикрон, испытывают боль в горле. Однако такое его проявление чаще встречается у взрослых в возрасте от 18 до 65 лет, чем у пожилых людей и лиц младше 18 лет. Еще 11 процентов людей, заболевших Омикроном, сообщили о боли в горле как о единственном симптоме.

В целом, как отметил эксперт, заболевание Омикроном во многом напоминает простуду и многие могут не заподозрить у себя более серьезное заболевание.

Среди других признаков заболевания эксперт также назвал заложенность в носу, чихание и ночную потливость.

В Мanchester evening news добавили, что в настоящее время в Великобритании ежедневно регистрируется более 100 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Это уже привело к тому, что Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс ввели новые ограничения и дополнительные карантинные меры со дня Рождества.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции ожидают новый всплеск заболевания коронавирусом. Из-за этого в стране введены жесткие ограничительные меры.