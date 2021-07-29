Ученые рассказали, как отличить симптомы после прививки от заболевания COVID-19

Коронавирусом можно заразится и в промежутке между получением первой и второй дозы вакцины против него. При этом постпрививочные "побочки" похожи с характерными проявлениями начала самой болезни – утомляемость, головная и мышечная боль.

О таких симптомах рассказали ученые из Королевского колледжа Лондона, выяснив, сколько людей их испытывали. Результаты исследования опубликовал портал препринтов medRxiv.org.

Отмечается, что в Британии примерно каждый третий житель столкнулся с побочными эффектами после прививки. Помимо этого, около 1% вакцинированных заболели COVID-19.

Специалисты провели сравнительный анализ, взяв во внимание действие мРНК-вакцин Pfizer и Moderna, а также AstraZeneca и Janssen с аденовирусным вектором. Для этого они оценивали результаты клинических испытаний указанных препаратов, которые проводились в период с 1 января прошлого года до 21 июля 2021-го.

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В исследовании также приняли участие примерно 15 000 человек, которые получили прививку одной из этих используемых в стране вакцин. Среди них около 4000 после вакцинации испытывали состояние, которое описывали как "похожее на коронавирус".

У 2% процентов результат теста на COVID-19 методом ПЦР был положительным, а в оставшихся 11 000 человек, не имевших таких симптомов, – у 0,8%. Как пояснили исследователи, среди этих 11 тысяч вакцинированных в обычной жизни 88 человек спокойно ходили бы по улицам, даже не подозревая, что инфицированы.

К общим симптомам после вакцинации и при первых проявлениях COVID-19 отнесено:

утомляемость;

головная боль;

боль в мышцах;

лихорадка.

О таких признаках заявили 76% получивших прививки, причем этот процент был более высоким среди молодых людей – около 83%.

Разница состоит в том, что на третий день после введения инъекции вакцины, обычно, эти недомогания проходят. А в случае инфицирования коронавирусом они начинают нарастать и достигают своего максимума примерно на 7-й день после заражения. Со временем у больных также проявляется чихание и усиливается боль в горле, охриплость.

Ученые подчеркнули, что сроки ориентировочные, так как до вакцинации у большинства COVID-19 протекал бессимптомно, и точное время заражения не знал ни один участник исследования. Все это осложнило обработку данных.

"Но наша работа указывает, насколько критически важно проводить ПЦР-тестирование людей с симптомами, независимо от того, что недавно они вакцинировались. Это важно для ранней диагностики коронавируса и предотвращения его вспышек в будущем", – подытожили британские ученые.

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