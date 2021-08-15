Ученые раскрыли секрет бессимптомного течения COVID-19

Если в организме человека есть антитела от других коронавирусов, то они защищают при заражении SARS-CoV-2 и обеспечивают более легкое течение COVID-19. Это и может быть причиной бессимптомного течения коронавируса.

К таким выводам пришли ученые из Университета Барселоны, которые 6 августа 2021 года опубликовали свое исследование в журнале Nature Communication. Отмечается, что всего в семействе этих вирусов 43 вида.

В ходе исследования ученые пытались выяснить, как долго в крови остаются антитела к SARS-CoV-2. В начале эксперимента у 13,5 процента участников определялись антитела к SARS-CoV-2, а через полгода — у 16,4 процента участников. Уровень антител, за некоторым исключением, был стабильным на протяжении этого времени.

Видео дня

Среди 33 человек также искали антитела к другим коронавирусам, что и помогло определить причины бессимптомного течения болезни.

Еще в 2020 году американские ученые доказали опасность бессимптомных носителей коронавируса, проанализировав анализы более 30 тыс. человек. В организмах таких пациентов содержится почти такое же количество частиц вируса, как и людей с симптомами.

Напомним, ранее врач диагностического медицинского центра во Львове Тарас Жиравецкий назвал симптомы легкой формы коронавируса, отметив, что они напоминают ОРВИ. При этом медик предупредил, что вообще бессимптомная встречается очень редко, ее почти нет.

"Если вы уверены, что у вас была какая-то симптоматика, то проще сделать тест на иммуноглобулины. Если есть положительный – это означает, что вы переболели, нет антител – скорее всего, вы не переболели", – подытожил медик.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские ученые выяснили, что больше всего антител после перенесенного COVID-19 формируется у пожилых людей. У этой возрастной группы их в два раза больше, чем у молодежи.

Ученые предположили, что это связано c тем, что у пожилых людей за годы жизни организм сталкивался с большим количеством заболеваний, поэтому иммунитет вырабатывается более стойкий.