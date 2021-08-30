Ученые предупредили об опасности обнаруженной в Южной Африке мутации COVID-19

Новая опасная мутация COVID-19, обнаруженная в Южной Африке и названая C.1.2, начала расползаться по миру. По словам специалистов, этот вариант коронавируса опасно мутировал и может быть более заразным, чем уже известные типы ковида, а также ' уклоняться от вакцин''.

Как сообщило издание Eyewitness News, впервые вирус был идентифицирован учеными в Южной Африке в мае. С тех пор C.1.2 был обнаружен в Англии, Китае, Демократической Республике Конго, Маврикии, Новой Зеландии, Португалии и Швейцарии.

По словам ученых, штамм C.1.2 связан с "повышенной трансмиссивностью", он отличается от оригинального вируса, обнаруженного в Ухане, большими мутациями.

В своем исследовании ученые обнаружили, что у этого штамма количество мутаций составляет около 41,8 в год, что почти вдвое превышает текущую частоту глобальных мутаций, которая наблюдается в любом другом варианте коронавируса.

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Ученые предупреждают, что новый штамм более заразен, он демонстрирует "опасные комбинации мутаций", которые могут повысить инерционность благодаря его способности к самовоспроизводству. Кроме того, вариант C.1.2, который "существенно мутировал", может помочь вирусу избежать антител и иммунных ответов.

В своей статье, опубликованной в журнале Nature, ученые заявляют:

"Хотя полный смысл мутаций еще не ясен, геномные и эпидемиологические данные предполагают, что этот вариант имеет селективное право благодаря повышенной трансмисивности, иммунного ускользания или того и другого".

Исследователи подчеркивают, что необходимо переориентировать соответствующие меры общественного здравоохранения в Южной Африке на снижение передачи до низких уровней, не только для сокращения госпитализаций и смертности, но и для ограничения распространения C.1.2 и последующей эволюции вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ прогнозируют рост смертности от COVID-19 в ближайшие месяцы.