Ученые пояснили, почему некоторые люди не болеют COVID-19: открытие поможет найти новые вакцины

Ученые выяснили, что есть люди, которые подвергались воздействию коронавируса, но не заражались им. Исследование показало, что это связано с увеличением Т-клеток, которые реагировали на COVID-19.

Это так называемые клетки памяти от предыдущих инфекций, вызванные другими сезонными коронавирусами, которые приводят, например, к простуде. Они и защищали от коронавируса, говорится в исследовании.

Специалисты пояснили, что иммунные клетки "вынюхивают" белки в механизме репликации – области коронавируса, общей с сезонными коронавирусами, чтобы инфекция исчезла на самой ранней стадии.

"Это исследование определяет новый промежуточный результат – достаточно воздействия вируса, чтобы активировать часть вашей иммунной системы, но недостаточно для проявления симптомов, обнаружения значительных уровней вируса или установления ответа антител", – сказал доцент биомедицинских технологий в Университете Рединга Александр Эдвардс.

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Ученый добавил, что выводы из этого исследования могут иметь решающее значение при разработке вакцины от коронавируса другого типа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вакцинироваться. Также он заявил о готовности медицинской систему к нагрузке, но просит граждан не испытывать это на себе.