Ученые оценили влияние курения на риск тяжелого COVID-19 и смерти от осложнений

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Covid
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Ученые оценили влияние курения на риск тяжелого COVID-19 и смерти от осложнений

Курящие люди на 80% больше рискуют попасть в больницу в случае заражения коронавирусом. Также у них гораздо больше шансов умереть от осложнений этой болезни, чем у некурящих.

К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета (Британия). Результаты их исследования опубликованы в журнале Thorax.

Специалисты изучили данные о курящих британцах из записей первичной медико-санитарной помощи (70,8%) и анкет Биобанка Великобритании (29,2%).

Информация относительно COVID-19 была получена на основе данных о тестирования, госпитализации и со свидетельств о смерти (в период до 18 августа 2020 года).

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Сопоставив все это, ученые выяснили, что вероятность смерти у курящих вдвое выше, если они выкуривают от одной до девяти сигарет в день.

А у тех, кто выкуривает 10-19 сигарет в день, почти в шесть раз больше шансов умереть от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

У курящих гораздо больше шансов попасть в больницу из-за COVID-19

"Соответствующие результаты двух аналитических подходов подтверждают причинное влияние курения на риск тяжелой формы COVID-19", – говорится в научной статье.

Доктор Эшли Клифт из Оксфордского университета в комментарии изданию Express добавила: это убедительно свидетельствует о том, что курение связано с риском развития тяжелой формы COVID-19.

"Так что сейчас самое подходящее время, чтобы бросить курить", – призвала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию ученых из Японии, курение может снизить уровень антител в организме человека. К тому же даже после вакцинации против COVID-19.

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