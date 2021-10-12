Ученые оценили риски детей заразиться COVID-19: только у 50% проявятся симптомы

Дети так же, как и взрослые рискуют быть инфицированными коронавирусом. Однако только у половины зараженных COVID-19 детей проявляются симптомы болезни.

Как рассказало Daily Mail со ссылкой на исследование проведенное Centers for Disease Control (Центры по контролю и профилактике заболеваний, США), Университета Utah в Солт-Лейк-Сити и Колумбийского университета New York City (Нью-Йорк), возраст человека не имеет столь решающего значения, когда речь идет о возможности быть инфицированным коронавирусом. Тем не менее, по наблюдению экспертов, молодые люди значительно реже страдают от серьезных симптомов вируса.

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В статье сказано, что выводы ученые основывают на анализе более 300 семей и 1200 человек соответственно из штатов Нью-Йорк и Юта. Наблюдение за ними было проведено с октября 2020 года по апрель 2021-го. В это время участники исследования регулярно сдавали мазки из носа на коронавирус и находились под наблюдением специалистов.

За этот период наблюдений коронавирусом заболели 6,3 ребенка (в среднем) в возрасте от 0 до 4 лет. В категории от 5 до 11 лет инфекцию подхватили 4,4 ребенка. От 12 до 17 лет положительный результат на COVID-19 был выявлен у каждого шестого. При этом, как подчеркивают исследователи, аналогичные показатели были зафиксированы у взрослых. Всего 5,1 зараженных на 1000 человек.

"Хотя показатели заражения были схожими, дети, инфицированные вирусом, переносили его намного лучше, чем их старшие сверстники. А у половины детей в двух младших возрастных группах, от 0 до 4 лет и от 5 до 11, не было вообще симптомов, когда они заразились вирусом", – сказано в статье.

У детей чуть более старшего возраста, участвовавших в исследовании, в возрасте от 12 до 17 лет, также был высокий уровень бессимптомных случаев, при этом 45 процентов инфицированных в данной возрастной группе не имели никаких симптомов.

У взрослых, участвовавших в исследовании, цифры были совершенно другими. Только 12 процентов взрослых, взявших участие в исследовании, имели бессимптомные случаи.

"Большая часть инфекций SARS-CoV-2 у детей протекала бессимптомно и, вероятно, не была бы обнаружена без тестирования в ходе исследования, что подтверждает гипотезу о том, что уровень распространения инфекции среди детей был существенно недооценен во время первой волны пандемии COVID-19", – написали исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет число выявленных случаев коронавируса среди детей. Только с начала октября в стране COVID-19 заболело 10 078 детей. Ежесуточно за последние девять дней подтверждали более чем тысячу заражений среди маленьких украинцев.