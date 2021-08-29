Ученые оценили риск возникновения тромбов у переболевших COVID-19 и вакцинированных

Прививка против COVID-19 повышает риск того, что у человека возникнут сердечно-сосудистые заболевания или тромбоз. В то же время он значительно ниже вероятности таких состояний в случае коронавирусной инфекции.

Это определили исследователи Оксфордского университета (Британия). Результаты их исследования опубликованы в British Medical Journal.

Оно касалось рисков тромбоцитопении (состояние с низким количеством тромбоцитов), а также тромбоэмболических событий (возникновение сгустков крови). В частности, в качестве возможных последствий инфицирования коронавирусом или после вакцинации против него.

Ученые изучили данные о более 29 миллионов жителей Британии, которые болели COVID-19 или получали прививки вакцинами AstraZeneca, Pfizer&BioNTech. Исследование охватывало период с 1 декабря 2020 года и по 24 апреля 2021-го.

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При анализе специалисты пользовались информацией из электронных медицинских карт пациентов и оценивали краткосрочные риски (в течение 28 дней) госпитализации с тромбоцитопенией, венозной и артериальной тромбоэмболией.

Также изученными последствиями были тромбоз венозного синуса головного мозга, ишемический инсульт, инфаркт миокарда и другие редкие артериальные тромботические события.

В итоге выяснилось, что при использовании вакцин AstraZeneca и Pfizer в течение коротких интервалов времени после введения первой дозы повышается риск некоторых гематологических и сосудистых побочных эффектов. Такие ведут к госпитализации или даже смерти. В то же время риск этих побочных эффектов значительно выше в течение длительного периода времени после заражения коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании Johnson&Johnson и AstraZeneca рассматривали возможность модифицировать свои вакцины против COVID-19. Причиной этому послужили случаи тромбоза у вакцинированных.