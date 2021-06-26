Ученые оценили риск возникновения проблем с сердцем после вакцинации

Вакцина против коронавируса от производителей Pfizer-BioNTech и Moderna может вызывать проблемы с сердцем, но такие случаи очень редки, и польза от вакцинации превышает возможные риски. Вероятность сердечных заболеваний после второй дозы вакцины выше, чем после первой, и у мужчин гораздо больше, чем у женщин.

Такие данные обнародовали исследователи американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщило издание The New York Times. Согласно выводам исследователей, сердечные заболевания возникли в более чем в 1200 вакцинированных американцев, среди которых около 500 были в возрасте до 30 лет.

В частности, у вакцинированных препаратами Pfizer-BioNTech и Moderna возникали миокардиты (воспаление сердечной мышцы) и перикардиты (воспаление наружной оболочки сердца). Эти заболевания чаще встречались у мужчин и мальчиков – в 80% случаев, диагностированных после второй дозы, были представителями мужского пола. Большинство симптомов миокардита проявились через 4 дня после вакцинации.

Видео дня

По словам медиков, также существует явная разница в возрасте: побочные эффекты преимущественно проявлялись у людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Однако в целом побочные эффекты в виде сердечных заболеваний крайне редки, всего 12,6 случая на миллион вакцинированных второй дозой. Исследователи также выяснили, что из миллиона привитых второй дозой мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет, только в 70 случаях вакцина может вызвать миокардит.

Большинство случаев были легкими, и такие симптомы, как усталость, боль в груди и аритмия, быстро исчезли. С 484 случаев сердечных заболеваний, зарегистрированных у привитых американцев в возрасте до 30 лет, CDC четко связал с вакцинацией 323 случая. Остальные еще исследуется.

Преимущества вакцинации намного перевешивают риски, подчеркивают ученые из CDC и настоятельно рекомендовали вакцинацию всем американцам, старше 12 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ впервые рекомендовали вакцинировать детей от коронавируса. Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (SAGE) рекомендовала вакцинировать детей от ковиду препаратом Pfizer / BionTech.