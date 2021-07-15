Ученые оценили риск постковидного синдрома у детей и назвали симптомы

Ученые из Университета Калгари (Канада) выяснили, что более подвержены постковидному синдрому дети, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию. Наиболее рискуют – малыши до одного года.

Осложнения и постковидный синдром встречается у маленьких пациентов примерно в 6% случаев заболевания коронавирусом, сказано в Medscape. Предугадать его появление сложно, уточнили медики, но посоветовали обращать внимание на симптоматику в случае госпитализации ребенка.

По словам эпидемиолога Анны Функ, мнение, что дети переносят коронавирус легко – ошибочно. И у значительной части из них развиваются осложнения.

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В своих выводах эксперты основываются на анализе 41 исследования со всего мира, в которых изучались длительные симптомы COVID-19 у детей.

"Внимание ученых было сосредоточено в первую очередь на респираторных, неврологических и психо-поведенческих симптомах у детей через 14, 30 и 90 дней после заражения", – уточнили в статье.

Выяснилось, что если у несовершеннолетнего пациента при госпитализации было зафиксировано более семи симптомов COVID-19, то вероятность развития долгосрочных последствий возрастала в четыре раза выше по сравнению теми, у кого симптомов было меньше.

Говоря о проявлении постковида у детей, ученые отметили на что следует обратить внимание. В частности, это: повышенная температура, хроническая усталость, головная боль, судороги, длительная потеря вкуса и запаха, у некоторых – депрессия и тревожность.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ призвали страны не спешить с вакцинацией детей и подростков от коронавирусной инфекции.