Ученые оценили эффективность вакцин от COVID-19 для людей с аутоиммунными заболеваниями

Существующие вакцины против коронавируса эффективны для большинства людей с аутоиммунными заболеваниями. К последним относятся трудно излечимые нарушения иммунной системы, при которых она здоровые клетки организма распознает как потенциально опасные и атакует их.

К такому выводу пришли нидерландские ученые, которые провели крупное национальное исследование совместно с Медицинским центром университета Амстердама (UMC) и сетью банков крови Sanquin. Об этом сообщает Volkskrant.

В ходе научного эксперимента исследователи изучили эффективность препаратов, которыми делают прививки против COVID-19, для людей с ослабленной иммунной системой.

Результаты показали, что организмы большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями после вакцинации вырабатывают примерно такое же количество антител, как и организмы здоровых людей.

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Иммунолог Тако Кауперс, который руководил исследованием, заявил, что такие данные намного "превзошли ожидания". Их уже передали в нидерландский Минздрав.

Ожидается, что исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Хуго де Йонге решит, какие пациенты имеют право на бустерную дозу вакцины против COVID-19 (дополнительную инъекцию, призванную усилить защитный эффект вакцинации). При этом Кауперс ожидает, что в итоге совсем небольшой процент людей с аутоиммунным заболеванием позовут на дополнительную инъекцию.

Отметим: к одним из наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний относят ревматоидный артрит, сахарный диабет 1-го типа, глютеновую болезнь (непереносимость глютена), псориаз, воспалительное заболевание кишечника, болезнь Аддисона (состояние, при котором надпочечники не производят достаточного количества гормонов – кортизола и альдостерона), витилиго (состояние, характеризующееся нарушением пигментации кожи), болезнь Хашимото (заболевание щитовидной железы при котором развивается гипотиреоз), болезнь Грейвса или диффузный токсический зоб (в этом случае характерен гипертиреоз).

Как сообщал OBOZREVATEL, американские исследователи пришли к выводу, что вакцинированные люди имеют гораздо больше шансов умереть в результате коронавируса. А также больше рискуют попасть в больницу после заражения COVID-19.