Ученые оценили эффективность масок в борьбе с COVID-19: результаты нового исследования

Елена Расенко
Covid
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Ученые оценили эффективность масок в борьбе с COVID-19: результаты нового исследования

Международная группа ученых из Австралии, Китая и Великобритании пришла к выводу, что ношение защитных масок является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как выяснили эксперты, средства индивидуальной защиты снижают риск болезни на 53%.

Такие выводы следуют из результатов международного исследования, опубликованного научным журналом British Medical Journal (The BMJ). В исследовании также сказано, что эффективно в борьбе с распространением COVID-19 соблюдение дистанции между людьми и регулярное мытье рук.

Свои выводы эксперты основывают на нескольких исследованиях, в которых участвовали более 400 тысяч человек и среди которых более 2,5 тысячи в момент наблюдений болели коронавирусом.

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Так, проанализировав их результаты, ученые пришли к заключению, что ношение масок снижает риск заболеть на 53%, а соблюдение дистанции – на 25%. Исследователи отметили, что частое мытье рук также остается эффективной мерой защиты и уменьшает заболеваемость более чем на 50%, однако указывается, что количество исследований по этому вопросу было незначительным и их стоит продолжить.

"Ряд защитных и социальных мер, в том числе мытье рук, ношение масок и соблюдение дистанции, связаны со снижением заболеваемости коронавирусом", – указали исследователи.

По словам ученых, большинство вакцин от коронавирусной инфекции не дают 100-процентной защиты от заболевания, а потому "важно сохранять данные меры наряду с вакцинацией населения".

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