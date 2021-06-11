Ученые определили, у каких детей более негативные последствия COVID-19
Новое исследование показало, что смертельно опасное заболевание – мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C), которое является одним из последствий COVID-19, чаще встречается у чернокожих, латиноамериканских и азиатских детей, чем у белых. Специалисты подсчитали, что от опасного синдрома страдает почти в шесть раз больше детей цветных родителей.
Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале JAMA Network. Они обработали данные 248 детей с MIS-C, чтобы оценить показатели среди широкого населения.
По оценкам исследователей, MIS-C имели в четыре раза больше детей латиноамериканцев и в три раза больше детей азиатских родителей, чем дети из белых семей.
Ученые отметили, что среди всех людей в возрасте до 21 лет на каждый миллион случаев заражения коронавируса 316 человек имеют MIS-C, при этом дети в возрасте до 10 лет более восприимчивы к опасному синдрома.
Исследователи не изучали, почему больше цветных детей, вероятно, имеют MIS-C, но они признали, что на здоровье однозначно влияют неравные условия жизни – социальные, экономические и экологические.
Напомним, в Украине коронавирус ударил по детям, они чаще попадают в больницу.
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