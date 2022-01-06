Ученые объяснили, почему беременным нужно вакцинироваться от COVID-19: результаты нового исследования
Беременные женщины, инфицированные коронавирусом, имеют повышенный риск госпитализации в отделение интенсивной терапии. У них же возрастает необходимость вентиляции легких, кроме того, они больше рискуют жизнью.
Как сказано в исследовании, опубликованном Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), медики получают все больше доказательств того, что вакцинация от коронавируса необходима для женщин, которые находятся в положении. Вакцинация в период беременности значительно увеличивает количество антител в пуповинной крови, что, в свою очередь, является дополнительной защитой для ребенка.
В исследовании также сказано, что не следует связывать вакцинацию от коронавируса с преждевременными родами.
"Показатели преждевременных родов составили 4,9% среди более чем 10 000 женщин, получивших хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, по сравнению с 7,0% для примерно 36 000 невакцинированных женщин", – сообщили исследователи.
Также специалисты акцентировали на том, вакцинация против COVID-19 не увеличила риск рождения ребенка с массой меньше обычного.
"Результаты исследования подтверждают рекомендацию CDC о безопасности вакцинации против COVID-19 во время беременности", – подчеркнули ученые.
Говоря об исследовании, ученые отметили, что в изучаемых случаях беременные женщины получали прививки во втором или третьем триместре беременности. Около 96% из них – хотя бы одну дозу мРНК-вакцины от компаний Pfizer Inc (PFE.N) и BioNTech (22UAy.DE) или Moderna Inc (MRNA.O). Остальные женщины –одноразовую вакцину от Johnson & Johnson (JNJ.N).
"Не было разницы в результатах в зависимости от времени вакцинации, от того, какая мРНК вакцина была получена или сколько доз", – сказано в отчете.
"Вакцинация не ухудшает течение беременности, а беременным в особой группе риска прививка рекомендована. Она способна защитить ребенка", – заключили специалисты.
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