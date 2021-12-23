Ученые назвали странный 'ночной симптом' штамма Омикрон

Южноафриканский штамм Омикрон имеет ключевые признаки и характеристики, которые отличаются от предыдущих вариантов COVID-19. Одним из свидетельств того, что человек инфицировался именно им, может быть сонный паралич.

На такой нетипичный и одновременно тревожный "ночной симптом2 нового штамма коронавируса указали в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS). Как сообщает The Mirror, в стране Омикрон уже стал доминирующим и к нему приковано пристальное внимание ученых.

"Сонный паралич – это когда вы не можете двигаться или говорить, когда просыпаетесь или засыпаете. Это может быть страшно, но безопасно, и большинство людей имеют с этим дело всего раз или два в жизни", – утверждают в NHS.

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Там подчеркнули, что даже такие невинные симптомы пугают, потому что при них человек не может двигаться, говорить или открывать глаза. Он также может чувствовать, будто бы в комнате находится кто-то посторонний или кто-то его толкает. Такое состояние обычно длится несколько минут.

Ученые подчеркнули, что в настоящее время точно неизвестно, почему сонный паралич возникает или может быть более вероятен в случае заражения COVID-19, а именно штамом Омикрон. В то же время они предполагают, что причина может скрываться в стрессах, тревоге, посттравматическом стрессовом расстройстве, нарколепсии или бессоннице, которыми страдают люди.

"Это может возникнуть только в результате нарушенного режима сна. Заболевание коронавирусом – это время повышенного стресса и есть предположение, что оно может распространяться в семьях", – говорится в сообщении.

Эксперт по терапии сна Кэт Ледерле тоже выразил убеждение, что увеличение случаев сонного паралича связано со стрессом, возникающим вследствие больших изменений в обществе из-за пандемии COVID-19.

"То, как мы живем сегодня, неуверенность и беспокойство, с которыми мы сталкиваемся, среди прочего, влияют на нашу систему сна", – объяснил он.

В то же время британские специалисты добавляют, что многие инфицированные штаммом Омикрон указывали на еще один странный "ночной" симптом. По словам больных, для них настоящей проблемой стала повышенная потливость. Люди признались, что просыпались покрытые потом, будто бы пережили особенно плохой сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование британских ученых выявило такой нетипичный симптом COVID-19, как потеря аппетита. Он стал характерным именно для инфицированных вариантом Омикрон.