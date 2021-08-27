Ученые обнаружили признак, который указывает на риск смерти от COVID-19

Ученые сообщили, что секреция фермента sPLA2-IIA у пациентов с COVID-19 может быть наиболее важным предиктором (прогностический параметр – Ред.) смерти пациентов.

sPLA2-IIA, который имеет сходство с активным ферментом в яде гремучей змеи, обнаруживается в низких концентрациях у здоровых людей и играет важную роль в защите от бактериальных инфекций, передает Express. Однако исследователи отметили, когда фермент циркулирует на высоком уровне, он способен измельчать жизненно важные органы тела.

"Это колоколообразная кривая устойчивости к болезням в зависимости от переносимости хозяина. Другими словами, этот фермент пытается убить вирус, но в определенные моменты он выделяется в таких больших количествах, что все идет в очень плохом направлении, разрушая клеточные мембраны пациента и тем самым способствуя полиорганной недостаточности и смерти", – рассказал доктор Флойд Чилтон.

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Соавтор исследования, профессор микробиологии и иммунологии Маурицио Дель Поэта сказал, что исследование поддерживает новую цель по снижению смертности от COVID-19.

"Идея определить потенциальные прогностические факторы у пациентов с COVID-19 возникла у доктора Чилтона. Он впервые связался с нами прошлой осенью с идеей проанализировать липиды и метаболиты в образцах крови по патентам на COVID-19", – отметил он.

В отличие от большинства исследований, которые хорошо спланированы на протяжении многих лет, это происходило в реальном времени в отделении интенсивной терапии. Исследователи определили конкретные образцы метаболитов, которые присутствовали у людей, которые умерли от COVID-19.

"Выявленные метаболиты выявили энергетическую дисфункцию клеток и высокий уровень фермента sPLA2-IIA. Первое ожидалось, второе – нет", – добавил доцент-исследователь Джастин Снайдер.

У большинства здоровых людей уровень фермента sPLA2-IIA в крови обычно составляет около половины нанограмма на миллилитр. Ученые отметили, что COVID-19 был смертельным для 63% пациентов с тяжелым COVID-19 и уровнем sPLA2-IIA, равным или превышающим 10 нанограмм на миллилитр.

"Многие пациенты, умершие от COVID-19, имели один из самых высоких уровней этого фермента, о которых когда-либо сообщалось. Он обладает высокой гомологией последовательности с активным ферментом в яде гремучей змеи и, подобно яду, проходящему по телу, он обладает способностью связываться с рецепторами в нервно-мышечных соединениях и потенциально отключать функцию этих мышц", – пояснил Чилтон.

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