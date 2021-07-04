Ученые обнаружили нового суперраспространителя коронавируса

Пыльца деревьев может быть распространителем вируса COVID-19, что потенциально увеличивает риск заражения в многолюдных местах. В таких условиях принятой социальной дистанции в два метра может быть недостаточно.

К соответствующему выводу пришли эксперты из Университета Никосии на Кипре, которые создали компьютерную симуляцию ивы – прототипа источника пыльцы – и смоделировали, как переносятся ее зерна, подтвердив таким образом версию о "суперраспространителе", сообщает Daily mail. Работа была опубликована в журнале Physics of Fluids.

Для создания компьютерной симуляции перемещения пыльцы по воздуху исследователи использовали передовые модели гидродинамики. В частности, команда воспроизвела, как 10 тыс зерен пыльцы, летящие с их дерева, будут взаимодействовать с двумя скоплениями людей на открытом воздухе – одно из 10 человек, другое из 100 – при этом некоторые из них также выделяют частицы COVID-19. В результате было обнаружено, что пыльца пройдет через обе толпы менее чем за минуту, собрав при этом вирусные частицы и перенеся их дальше.

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Сверившись с национальной картой аллергенов, ученые выяснили, что большинство случаев заражения было зафиксировано как раз в тех районах, где концентрация пыльцы в воздухе была выше.

Напомним, в более чем 90 странах мира на сегодня зафиксировали распространение мутировавшего штамма коронавируса Дельта. Его называют очень заразным, однако специалисты уверенны в эффективности против него всех имеющихся вакцин. При этом полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы. Специалист из ВОЗ рекомендовала всем, кто получил первую инъекцию, завершить процедуру, сделав и второй укол.

Ранее известный украинский педиатр Евгений Комаровский дал советы, которые могут снизить риск заражения либо тяжелого течения болезни в случае, если человек подхватил COVID-19. В частности, он порекомендовал чаще дышать чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью (40−60%), а также не допускать дефицита витаминов В, С и цынка в организме.

А британские ученые способом снизить вероятность заражения коронавирусом на 70% назвали тщательное проветривание. Они посоветовали регулярно открывать окна на 10-15 минут на протяжении всего дня и обеспечить постоянный доступ небольшого количества свежего воздуха в помещение.

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