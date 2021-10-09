Ученые назвали простой способ снизить риск тяжелого течения COVID-19

Такая простая гигиеническая процедура, как чистка зубов и ополаскивание десен, может значительно снизить вирусную нагрузку на организм и помочь избежать человеку тяжелых последствий коронавирусной инфекции. Как правило, чем больше вируса "оседает" в организме человека, тем выше вероятность того, что он серьезно заболеет.

Как написал DailyMail со ссылкой на исследование ученых Каирского университета, зараженные COVID-19 пациенты с плохим состоянием зубов и десен с большей вероятностью рискуют серьезно заболеть. И наоборот – те, у кого здоровая полость рта, имеют менее выраженные симптомы болезни и быстрее выздоравливают.

Ученые объяснили, что рот является своеобразным резервуаром для бактерий и вирусных частиц, которые там накапливаются. От количества же "собранных во рту бактерий" зависит вирусная нагрузка на организм в общем.

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"Как правило, вирусы попадают в наш организм через рот и нос. Также существует вероятность их попадания в кровь после оседания на деснах", – сказано в исследовании.

Свои выводы ученые сделали после анализа состояния полости рта 86 пациентов с коронавирусом, страдающих сердечными заболеваниями. Выяснилось, что пациенты с лучшей гигиеной полости рта имели более легкие симптомы COVID и меньшее воспаление в организме.

Автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони заявил, что использование жидкости для полоскания рта может помочь людям полностью избежать COVID и получить более легкие симптомы, если они все-таки заразятся коронавирусом.

Он добавил, что другие полезные привычки в отношении здоровья полости рта, такие как чистка зубов и регулярные посещения стоматолога, "предотвращают или уменьшают тяжесть COVID".

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты объяснили, почему регулярное мытье рук снижает вероятность заболевания коронавирусом.